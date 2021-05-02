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الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"تنظيم الدولة" شمالي العراق

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"تنظيم الدولة" شمالي العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم الدولة، في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "مدفعيتها ردت على قصف قام به أفراد تنظيم الدولة على لواء المغاوير غرب قضاء طوزخورماتو في المحافظة".

وأضافت، أن "مصدر الهجوم على قوات الحشد الشعبي كان من الطرف الشمالي للمحافظة".

ووفق موقع (روسيا اليوم) فإن تنظيم الدولة، شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.

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