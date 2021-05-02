شؤون فلسطينية

حماس: مخطط التهجير بالشيخ جراح سلوك عدواني خطير

حماس: مخطط التهجير بالشيخ جراح سلوك عدواني خطير
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن ما يقوم به الاحتلال من عمليات تهجير جماعي بحق أهلنا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، والاستيلاء على بيوتهم، هو استهداف علني للهوية الفلسطينية المقدسية وللوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، وسلوك عدواني عنصري خطير، وجريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود بحق أهلنا في القدس.

وذكر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، أن غياب المواقف الحاسمة والمسؤولة للسلطة الفلسطينية شجع الاحتلال على هذا العدوان، وكذلك جريمة التطبيع العربي، التي شكلت الغطاء الرسمي لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية.

وأكد برهوم أن مواجهة هذا العدوان الصهيوني يتطلب الإسراع في تبنٍ فلسطيني رسمي، ومن كل قوى المقاومة الفلسطينية ومكونات شعبنا، لاستراتيجية عمل وطني مقاوم ممتد يعزز صمود أهلنا في القدس، ويواجه كل هذه الانتهاكات والجرائم، وتوسيع مساحات الاشتباك مع العدو الصهيوني وبأشكال المقاومة كافة.

وحذر الاحتلال من أي حماقات من شأنها المساس بأهلنا في القدس وفي الشيخ جراح، ونحمّله مسؤولية وتداعيات كل هذه السياسات العنصرية المتطرفة والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها بحق المقدسيين.

ودعا برهوم أهلنا في القدس والضفة الغربية والـ 48 المحتل للزحف إلى حي الشيخ جراح والرباط في بيوته وأزقته وشوارعه، وتشكيل دروع بشرية مقاومة كما حصل في معركة البوابات وباب الرحمة وباب العامود، للدفاع عن أهلنا في الشيخ جراح، والحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط الصهيوني مهما بلغت التضحيات.

 وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشعوب الأمة بتحمل مسؤولياتهم في حماية أهلنا في القدس، والعمل على لجم هذا العدوان، وتعزيز صمود المقدسيين، ودعم مقاومة شعبنا الفلسطيني.

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