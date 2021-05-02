(حماس) تتهم الأجهزة الأمنية في الضفة باقتحام منزل الناشط نزار بنات

نزار بنات

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت حركة "حماس"، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية التابعة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، باقتحام منزل الناشط نزار بنات المرشح عن قائمة الحرية والكرامة وترويع زوجته وأطفاله وتحطيم منزله.



وقال المتحدث باسم حركة حماس، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذا الاعتداء تجاوز لكل القيم والمبادئ الواردة في ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بتحريم الاعتقال على خلفية سياسية واستهداف نشطاء الرأي والمناضلين".



وأضاف برهوم: "ندعو أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى احترام القانون والعمل وفق أحكامه مهما كانت الحجج والادعاءات، كما ندعوها إلى التراجع فوراً عن هذا النهج الذي يزيد حالة الاحتقان في الساحة الفلسطينية ويضرب العلاقات الوطنية ويأخذ الجبهة الداخلية نحو المجهول".



وختم برهوم حديثه، بالقول: ندعو الفصائل الوطنية والقوى السياسية والمدنية كافة إلى الوقوف بقوة ضد هذه الممارسات الخطيرة تجاه المواطنين الآمنين، والعمل على تشكيل شبكة حماية أمام الاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية.