إصابتان خطيرتان خلال شجارات عائلية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الشرطة الفلسطينية، مساء أمس السبت، بوقوع إصابتين خطيرتين خلال شجارات عائلية في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وأوضح المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع خمسة شجارات عائلية في ترقوميا، وحلحول، ويطا وواد الهرية في الخليل.