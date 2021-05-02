دولي

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارًا سوى الانتفاضة

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارًا سوى الانتفاضة
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: إن "مواصلة استهداف الفلسطينيين لا تترك لهم خيارا سوى الانتفاضة"، محذرا من أن "الوضع على شفا الانهيار".

وفي مقال بصحيفة "معاريف"، حذر أولمرت من أن "مواصلة استهداف الفلسطينيين وإلحاق الضرر بهم بشكل متعمد ومبالغ فيه لا تترك لهم خيارا سوى الانتفاضة".

وأشار إلى أن "الأحداث التي شهدتها مدينة القدس مؤخرا مؤشر على أن الوضع على شفير الانهيار، وقد يتطور في أي لحظة".

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