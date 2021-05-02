قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فتاة قرب مستوطنة "غوش عتصيون"

رام الله - دنيا الوطنأطلق صباح اليوم الأحد، جيش الاحتلال النار تجاه فتاة فلسطينية، بمدينة الخليل في الضفة الغربية.وقالت مصادر أمنية: إن جنود الاحتلال، اطلقوا الرصاص على سيدة، ما زالت مجهولة الهوية، وأصابوها، عند مرورها قرب مفترق "عصيون".وقال جيش الاحتلال عبر صفحته بموقع (تويتر): إنه تم اعتقال المنفذة دون وقوع إصابات في صفوف قواته.وأكدت صحيفة (معاريف) في تغريدة لها عبر موقع (تويتر)، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه فتاة، بزعم محاولة طعن أحد جنوده قرب مفترق غوش عتصيون، وأشارت، إلى أنّه لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الجنود.قالت الخبيرة العسكرية الإسرائيلية ليلاخ شوفال: إن الفلسطينية التي أطلق الجيش عليها النار عند مفترق غوش عتصيون تبلغ من العمر حوالي 60 عاما.