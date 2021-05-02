شؤون فلسطينية

قائمة (القدس موعدنا) تدين الاعتداء على الناشط الفلسطيني نزار بنات

قائمة (القدس موعدنا) تدين الاعتداء على الناشط الفلسطيني نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
دانت قائمة (القدس موعدنا) الانتخابية، على لسان الناطق باسمها، علاء حميدان، جريمة الاعتداء على الناشط الفلسطيني نزار بنات، بمدينة الخليل.

وطالب حميدان، الفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية وكل المؤسسات، برفض هذا السلوك الذي وصفه بـ"الجبان"، وتجريمه، ورفع الغطاء عن فاعليه.

ودعا الناطق باسم قائمة (القدس موعدنا)، لاحترام حرية الرأي والتعبير، ومرسوم الحريات، وعدم حرف البوصلة عن القدس وما يحاك ضدها من الاحتلال الإسرائيلي.

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