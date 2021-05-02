التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين استهدف جنوب السعودية



وقال التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة (واس): "إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط".



واعتبر التحالف أن انتهاكات الحوثيين جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين، قائلا: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".



وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.



وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.



رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر الأحد، عن إحباط هجوم جديد من جماعة الحوثي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من اليمن استهدفت جنوب المملكة.