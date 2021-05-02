إصابة أربعة أشخاص جراء إطلاق قوات الأمن بتشاد النار على محتجين

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رام الله - دنيا الوطن

قال شهود ومصادر طبية إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا بطلقات نارية في منطقة ماندول بجنوب تشاد، يوم السبت، عندما استهدفت قوات الأمن متظاهرين يحتجون على تولي الجيش السلطة في البلاد.



وقرع المحتجون في بلدة سارة، الواقعة على بعد 550 كيلومترا من العاصمة نجامينا، على الأواني لإظهار تحديهم للمجلس العسكري الذي تولى السلطة من الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي قتل الشهر الماضي بعد سنوات طويلة في الحكم.



ونقلت وكالة (رويترز) عن شاهد أن الشرطة ردت بإطلاق الرصاص الحي على الحشد، فيما قال مسعف طلب عدم نشر اسمه إن أحد المصابين في حالة حرجة.



وقالت قيادات في المجتمع المدني ببلدة قمرة المجاورة إن 12 شخصا اعتقلوا في احتجاج مماثل، حيث ردت الشرطة على الاحتجاج بضرب المتظاهرين وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.



ورفض ممثل عن المجلس العسكري في تشاد التعليق على ما قامت به قوات الأمن، لكنه قال إن المحتجين كانوا "مجرد مجموعة من الشبان صغار السن الذين ساروا في الشوارع وتسببوا في إرباك حركة المرور".