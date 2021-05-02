اشتيه: المتقاعدون العسكريون سيتم ارجاعهم بناء على طلب اجهزتهم

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رام الله - دنيا الوطن

التقى اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الوطن والشتات، مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، يوم السبت، في مكتبه بمدينة رام الله.



وخلال اللقاء، اكد اشتيه، أن المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين (التقاعد القسري)، سوف يتم ارجاعهم، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ، وقوى الامن الفلسطيني المختلفة، وسيتم استيعابهم وفق الاحتياجات لقوى الأمن الفلسطيني، بحسب ما جاء على صفحة المفوضية الإعلامية المركزية للمتقاعدين العسكريين في الوطن والشتات على موقع (فيسبوك).



كما تم مناقشة ضرورة واهمية توفير الرعاية الصحية الكاملة للمتقاعدين العسكريين من كافة النواحي ، في الوطن والشتات.



وبحث الطرفان كذلك، التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وأثر تأجيل الانتخابات الفلسطينية كموقف وطني، والذي لا ينقص من حق القدس وأهلها من الناحية السياسية والقانونية والدينية، باعتبارهم جزء ومكون رئيسي في المجتمع الفلسطيني ، وبالحياة السياسية الفلسطينية.



في السياق، أبلغ اللواء سعيد فنونه رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية على فحوى اللقاء.