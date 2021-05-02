دولي

فرنسا: اعتقال العشرات أثناء احتجاجات حاشدة بعدة مدن

فرنسا: اعتقال العشرات أثناء احتجاجات حاشدة بعدة مدن
رام الله - دنيا الوطن
اشتبك متظاهرون فرنسيون مع الشرطة في باريس، يوم السبت، تزامنا مع مشاركة الآلاف في احتجاجات عيد العمال التقليدية في أنحاء البلاد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

ونُظمت نحو 300 مسيرة في باريس ومدن أخرى منها ليون ونانت وليل وتولوز، فيما ألقت الشرطة القبض على 34 شخصا في العاصمة حيث أضرم المتظاهرون النار في صناديق القمامة وحطموا زجاج نوافذ أحد البنوك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وانضم إلى النقابات العمالية المحتجة أعضاء حركة "السترات الصفراء" التي فجرت موجة احتجاجات مناهضة للحكومة قبل ثلاثة أعوام، وكذلك موظفو قطاعات تضررت بشدة من إجراءات مكافحة الجائحة مثل القطاع الثقافي.

وقالت الشرطة التي نشرت 5000 من أفرادها في باريس إنها منعت ناشطي جماعة "بلاك بلوك" الفوضوية من التجمع.

وشارك كل من الزعيم اليساري المتطرف الفرنسي جان لوك ميلينشون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في فعاليات عيد العمال، ويعتزم الاثنان تحدي الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال ميلينشون أمام حشد في ليل "أمنيتي للطبقة العاملة أن تتحرر من الخوف من شبح البطالة"، مضيفا أنه يأمل في العودة إلى المدينة الشمالية رئيسا.

من جهتها، حذرت مارين لوبان من "فوضى شاملة" إذا أعيد انتخاب ماكرون.

أخبار ذات صلة

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة ستتأذى حال إقدامها على استفزازنا

كوريا الشمالية: الولايات المتحدة ستتأذى حال إقدامها على استفزازنا

إصابة أربعة أشخاص جراء إطلاق قوات الأمن بتشاد النار على محتجين

إصابة أربعة أشخاص جراء إطلاق قوات الأمن بتشاد النار على محتجين

فرنسا تسجل تراجعا في وفيات (كورونا) وعدد المرضى في العناية المركزة

فرنسا تسجل تراجعا في وفيات (كورونا) وعدد المرضى في العناية المركزة

إعلام: تنظيم &#34;القاعدة&#34; يتعهد بشن حرب على الولايات المتحدة

إعلام: تنظيم "القاعدة" يتعهد بشن حرب على الولايات المتحدة

الصحة البريطانية: 1907 إصابات وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة البريطانية: 1907 إصابات وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل 12965 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل 12965 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) عالميا: نحو 3 ملايين و197 ألف وفاة و152 مليوناً و159 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: نحو 3 ملايين و197 ألف وفاة و152 مليوناً و159 ألف إصابة

اختفاء 30 جنديًا أفغانيًا عقب هجوم طالبان على موقع عسكري

اختفاء 30 جنديًا أفغانيًا عقب هجوم طالبان على موقع عسكري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قائمة (القدس موعدنا) تدين الاعتداء على الناشط الفلسطيني نزار بنات

قائمة (القدس موعدنا) تدين الاعتداء على الناشط الفلسطيني نزار بنات

مسيرات ووقفات للجبهة الديمقراطية في الضفة رفضاً لتعطيل الانتخابات

مسيرات ووقفات للجبهة الديمقراطية في الضفة رفضاً لتعطيل الانتخابات

قيادي بالشعبية: يجب التوجه إلى حوار فلسطيني وإعادة ترتيب المؤسسات

قيادي بالشعبية: يجب التوجه إلى حوار فلسطيني وإعادة ترتيب المؤسسات

دعوات شبابية للزحف نحو الأقصى وحمايته من المستوطنين يوم 28 رمضان

دعوات شبابية للزحف نحو الأقصى وحمايته من المستوطنين يوم 28 رمضان

الاحتلال يقمع مسيرة رافضة للاستيطان في الشيخ جراح ويعتقل أربعة شبان

الاحتلال يقمع مسيرة رافضة للاستيطان في الشيخ جراح ويعتقل أربعة شبان

بدء اعتصام مفتوح وفعاليات بالمنازل الأربعة المهددة بالإخلاء بحي الشيخ جراح

بدء اعتصام مفتوح وفعاليات بالمنازل الأربعة المهددة بالإخلاء بحي الشيخ جراح

الإغاثة الزراعية تطالب بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين وتوفير شبكة أمان للعمال

الإغاثة الزراعية تطالب بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين وتوفير شبكة أمان للعمال

دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

منوعات

ابنة هادي الجيار عن وفاته في &#34;الاختيار 2&#34;: نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

ابنة هادي الجيار عن وفاته في "الاختيار 2": نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

الانتاج الفني بحماس يُهاجم &#34;محمد رمضان&#34; بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

الانتاج الفني بحماس يُهاجم "محمد رمضان" بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل &#34;حرب أهلية&#34;

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل "حرب أهلية"

عربي

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين استهدف جنوب السعودية

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين استهدف جنوب السعودية

السودان يتحدث عن &#34;حل مرضٍ للجميع&#34; في ملف سد النهضة

السودان يتحدث عن "حل مرضٍ للجميع" في ملف سد النهضة

13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك