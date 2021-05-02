شؤون فلسطينية

مسيرات ووقفات للجبهة الديمقراطية في الضفة رفضاً لتعطيل الانتخابات

مسيرات ووقفات للجبهة الديمقراطية في الضفة رفضاً لتعطيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجبهة الديمقراطية مساء السبت، مسيرات في الضفة الغربية رافضة لقرار تعطيل الانتخابات الفلسطينية.

وانطلقت مسيرة حاشدة في مدينة نابلس وسط هتافات تطالب بإجراء الانتخابات وانهاء الانقسام وعدم أخذ الإذن من الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس.

وأكد المشاركون في المسيرة معارضتهم لقرار تعطيل الانتخابات التي تعتبر حق للشعب الفلسطيني.

وأطلق المشاركون في الفعاليات هتافات متعددة في مقدمتها "الشعب يريد صندوق الاقتراع" و "الشعب يريد إجراء الانتخابات"، "يا سلطة ليش التأجيل.. ليش تستأذن إسرائيل، وبالروح بالدم نفديك يا أقصى.

كما نظمت الجبهة وقفة في مدينة الخليل للاحتجاج على تعطيل الانتخابات وبمناسبة يوم العمال العالمي.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أن تعطيل الانتخابات انتكاسة للجهود، التي بذلت على امتداد عام منذ الاجتماع مع الأمناء العامين، من أجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنيته وشرعية مؤسساته".

وشدد عبد الكريم على ضرورة إيجاد نظام سياسي فلسطيني تعددي ديموقراطي يتسع للجميع، ويشارك به كل ممثلي شعبنا بالانتخاب الديموقراطي الحر.

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