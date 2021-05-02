قائمة (وطن) للمستقلين: نرفض تقديم شكاوى عن وضعنا الفلسطيني الخاص لأي جهات أجنبية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قائمة (وطن) للمستقلين الانتخابية: "نرفض وبشدة تقديم شكاوى عن وضعنا الفلسطيني الخاص، لأي جهات أجنبية ممولة كانت أو مطبعة، دولاً كانوا أو منظمات".



وأضافت القائمة، التي يرأسها حسن خريشة، النائب الثاني للمجلس التشريعي المنحل في تصريح نشرته على صفحته في موقع (فيسبوك)، الليلة: "نختلف في البيت الفلسطيني، ونتحاور، هذا مفهومنا وهكذا نتصرف مع الاحترام للجميع".



وكانت قائمة (الحرية والكرامة) الانتخابية، قد أكدت في بيان لها، أنه ستطالب الاتحاد الأوروبي، بوقف الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب تأجيل الانتخابات الفلسطينية.