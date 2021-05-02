الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية حاولت خطف أحد الرعاة ببلدة شبعا

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رام الله - دنيا الوطن

اعلن الجيش اللبناني، الليلة، أنه عند الساعة الواحدة من يوم السبت، أقدمت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوال 20 مترا في خراج بلدة شبعا.



وقال الجيش اللبناني في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حاول عناصر الدورة الإسرائيلية، خطف أحد الرعاة من دون أن يتمكنوا من ذلك".