نزار بنات: مجموعة من "الزعران" أطلقوا النار على منزلي في بلدة دورا





وأوضح بنات، في فيديو عبر صفحته على (فيسبوك)، أن زوجته المصابه بفيروس (كورونا)، وابنته الرضيعة كانتا متواجدتان داخل المنزل لحظة الهجوم، داعياً المؤسسات الحقوقية لزيارة منزله.





وفي سياق آخر، قال بنات: إن النائب العام الفلسطيني، أمر بإحضاره إلى رام الله دون توضيح مزيد من التفاصيل.





وكان نزار بنات، وأمجد شهاب، المرشحان على قائمة (الحرية والكرامة)، قد أصدرا بياناً طالبا فيه الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيقاً في ملفات الفساد المالي، بحسب وصفهم، على خلفية قرار الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية.

















رام الله - دنيا الوطنقال الناشط والمرشح على قائمة الحرية والكرامة، نزار بنات، مساء السبت، إن مجهولين وصفهم بـ " الزعران"، أطلقوا النار وقنابل صوتية تجاه منزله في بلدة دورا، جنوب الخليل.