عربي

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، السبت، عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس (كورونا) في المملكة.

وقال هواري في تصريحات لقناة (المملكة)، إن الإصابات سجلت لأشخاص لم يسافروا، مضيفا أن "المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 704 حالات إصابة و35 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الأردن إلى 712.077 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8871 حالة.

وسجلت الهند ولأول مرة ما يزيد على 400 ألف حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)، يوم السبت. وأدى انتشار السلالة الجديدة إلى انهيار النظام الصحي في مناطق منها العاصمة نيودلهي، مع نقص الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات.

وقال مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية في تصريحات لرويترز إن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس (كورونا) "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية" وتتطلب مزيدا من الدراسة.

وأضاف المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات ولا يوجد سبب حاليا للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.

ويدرس العلماء السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1. 617) تم رصدها أول مرة في البلاد.

أخبار ذات صلة

السودان يتحدث عن &#34;حل مرضٍ للجميع&#34; في ملف سد النهضة

السودان يتحدث عن "حل مرضٍ للجميع" في ملف سد النهضة

13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

السعودية: إجمالي إصابات (كورونا) يتجاوز الـ418 ألف إصابة

السعودية: إجمالي إصابات (كورونا) يتجاوز الـ418 ألف إصابة

لبنان يسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بـ(كورونا) لأول مرة منذ شهر

لبنان يسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بـ(كورونا) لأول مرة منذ شهر

الصحة الأردنية: تسجيل 35 وفاة و704 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 35 وفاة و704 إصابات جديدة بـ(كورونا)

البرلمان العربي: على إسرائيل أن تسمح بمشاركة أهل القدس في الانتخابات

البرلمان العربي: على إسرائيل أن تسمح بمشاركة أهل القدس في الانتخابات

الملكة نور تنعي الأمير محمد بن طلال بكلمات مؤثرة

الملكة نور تنعي الأمير محمد بن طلال بكلمات مؤثرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مسيرات ووقفات للجبهة الديمقراطية في الضفة رفضاً لتعطيل الانتخابات

مسيرات ووقفات للجبهة الديمقراطية في الضفة رفضاً لتعطيل الانتخابات

قيادي بالشعبية: يجب التوجه إلى حوار فلسطيني وإعادة ترتيب المؤسسات

قيادي بالشعبية: يجب التوجه إلى حوار فلسطيني وإعادة ترتيب المؤسسات

دعوات شبابية للزحف نحو الأقصى وحمايته من المستوطنين يوم 28 رمضان

دعوات شبابية للزحف نحو الأقصى وحمايته من المستوطنين يوم 28 رمضان

الاحتلال يقمع مسيرة رافضة للاستيطان في الشيخ جراح ويعتقل أربعة شبان

الاحتلال يقمع مسيرة رافضة للاستيطان في الشيخ جراح ويعتقل أربعة شبان

بدء اعتصام مفتوح وفعاليات بالمنازل الأربعة المهددة بالإخلاء بحي الشيخ جراح

بدء اعتصام مفتوح وفعاليات بالمنازل الأربعة المهددة بالإخلاء بحي الشيخ جراح

الإغاثة الزراعية تطالب بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين وتوفير شبكة أمان للعمال

الإغاثة الزراعية تطالب بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين وتوفير شبكة أمان للعمال

دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

الأردن: ندين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

الأردن: ندين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

منوعات

الانتاج الفني بحماس يُهاجم &#34;محمد رمضان&#34; بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

الانتاج الفني بحماس يُهاجم "محمد رمضان" بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل &#34;حرب أهلية&#34;

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل "حرب أهلية"

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

عربي

السودان يتحدث عن &#34;حل مرضٍ للجميع&#34; في ملف سد النهضة

السودان يتحدث عن "حل مرضٍ للجميع" في ملف سد النهضة

13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

السعودية: إجمالي إصابات (كورونا) يتجاوز الـ418 ألف إصابة

السعودية: إجمالي إصابات (كورونا) يتجاوز الـ418 ألف إصابة