نقابة الأطباء: الثلاثاء المقبل سيشهد إغلاقاً لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، أن يوم الثلاثاء المقبل، سيشهد إغلاقاً لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وذلك حسب بيان النقابة الأخير.



وقالت النقابة في بيان لها، نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يوم السبت: "جاء ذلك بسبب تعنت الحكومة وخروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صدمت وكافحت في مواجهة الجائحة، بعدم تنفيذ إتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام، وتعنتها في كل مبادرات الحل لتنفيذ الاتفاقية".



وأضافت النقابة: "في الأغلب سيتوجه المرضى لمستشفيات غير حكومية، بالتالي سيكون العبء عليكم ثقيل بعض الشيء.. إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة.. و سنواصل مساعدة أهلنا و أبناء شعبنا و ان تغيرت أماكن الخدمة".