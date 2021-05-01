الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم السبت.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 233 إصابة، وذلك بعد فحص 879 عينة، وذلك بنسبة إصابة 27 %.