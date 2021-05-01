دعوات شبابية للزحف نحو الأقصى وحمايته من المستوطنين يوم 28 رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت في القدس المحتلة دعوات شبابية للزحف نحو المسجد الأقصى المبارك في الثامن والعشرين من رمضان لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين باقتحامه.



وأكدت الدعوات أن شباب القدس سيفدون المسجد الأقصى بأرواحهم وسيتصدون لهذا الاقتحام بكل رباطٍ وتواجدٍ وهتافٍ وتضحية.



ودعا الشبان الفلسطينيين كافة أبناء وآباء للخروج من كل حدب وصوب لحماية الأقصى من المعتدين، مطالبين علماءً الأمة ودعاتها وقادتها وإعلامها وأحزابها بهبة نصرة للأقصى.



وحذرت المرابطة المقدسة هنادي حلواني من خطورة الدعوات المتواصلة من كبار حاخامات جماعات الهيكل المزعوم بحشد المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى في 28 رمضان.



وقالت حلواني إن الحاخامات دعوا أتباعهم بضرورة اقتحام الأقصى في ذلك اليوم واصطحاب عائلاتهم خلال هذا الاقتحام.



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل المختلفة في الأيام الماضية صور ودعوات ومنشورات، تم تعميمها بين أوساط المستوطنين داعين لاقتحام كبير للأقصى.



وتتنافس جماعات الهيكل في الحشد لاقتحامات جماعية ضخمة للمسجد عبر مواقعها الإلكترونية والمنصات الاجتماعية.



وسبق أن حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من مخطط الاحتلال ومستوطنوه بحق المسجد الأقصى في 28 من رمضان.



وأكد هنية أن مخططات الاحتلال بحق القدس وأهلها لعب بالنار لن يسمح به.



من جانبها دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.