شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع مسيرة رافضة للاستيطان في الشيخ جراح ويعتقل أربعة شبان

الاحتلال يقمع مسيرة رافضة للاستيطان في الشيخ جراح ويعتقل أربعة شبان
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 4 شبان بعد الاعتداء عليهم خلال قمع المشاركين في مسيرة رافضة للمخططات الاستيطانية وتهجير سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المواطنين تجمعوا في مسيرة جماهيرية حاشدة بحي الشيخ جراح ضد تهجير 7 عائلات مقدسية، وتسليم منازلها للمستوطنين في الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين بشكل عنيف، واعتقلت 4 منهم عرف من بينهم الشابان عمر أبو اسنينة، وأنس جبارين، فيما اعتدت على آخرين بالضرب ومنعت المسيرة من إكمال طريقها.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب العالم بالتدخل لوقف عمليات الترحيل القسري الذي يتعرض له سكان حي الشيخ جراح.

وكان نبيل الكرد عضو لجنة حي الشيخ جراح قد حذر من تنفيذ محاكم الاحتلال لقرارها بطرد أهالي الحي يوم غد الأحد، مشيراً الى خطورة عدم وجود وقفة رسمية جادة تهتم بقضيتهم.

 وأوضح الكرد أن أهالي حي الشيخ جراح دخلوه باتفاق مع الحكومة الأردنية وقد نفذ المقدسيون كل ما هو مطلوب منهم ودفعوا كل ما عليهم ليتملكوا البيوت في الحي.

ويهدد الاحتلال الإسرائيلي سبع عائلات في منطقة كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح بالإخلاء القسري يوم غد الأحد.

وكانت ثلاث عائلاتٍ أخليت في 2008 و2009، وخمساً أخرى أنذرت بالإخلاء حتى 1-8-2021 لتكون المحصلة إخلاء 15 عائلة من أصل 28 تسكن المنطقة.

ويعتبر حي الشيخ جراح من أول الأحياء الجديدة نشأة خارج سور البلدة القديمة في القدس، وتقول الإحصاءات العثمانية إن منطقة الشيخ جراح ضمت 167 عائلة بحلول عام 1905.

وسبق أن أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح مهمة وطنية يجب على الجميع المشاركة فيها، وتستدعي موقفا رسميا وشعبيا رافضا لها في الميادين.

وأشارت الى أن مشهد الظلم وقسوته الواقع على عائلات الشيخ جراح وتشريدهم من أرضهم ووطنهم لمرتين، يستوجب الوقوف مليا أمام هذه الغطرسة الإسرائيلية، وتفعيل خيار المقاومة بأشكالها كافة للرد على جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين.

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