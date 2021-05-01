دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والدول الأخرى الداعمة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية المحتلة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية لتسهيل اجرائها في القدس.



وجددت الرئاسة مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية الدولية بمواصلة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الموقعة بشأن تنظيم الانتخابات في القدس، وأكدت أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشددت على الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الأخير، أنه في لحظة الحصول على موافقة تنظيم الانتخابات في القدس، سيتم اصدار مرسوم والذهاب للانتخابات فورا.