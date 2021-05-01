شؤون فلسطينية

دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس
رام الله - دنيا الوطن
 رحبت الرئاسة الفلسطينية، بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والدول الأخرى الداعمة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية المحتلة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية لتسهيل اجرائها في القدس.

وجددت الرئاسة مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية الدولية بمواصلة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الموقعة بشأن تنظيم الانتخابات في القدس، وأكدت أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشددت على الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الأخير، أنه في لحظة الحصول على موافقة تنظيم الانتخابات في القدس، سيتم اصدار مرسوم والذهاب للانتخابات فورا.

أخبار ذات صلة

بدء اعتصام مفتوح وفعاليات بالمنازل الأربعة المهددة بالإخلاء بحي الشيخ جراح

بدء اعتصام مفتوح وفعاليات بالمنازل الأربعة المهددة بالإخلاء بحي الشيخ جراح

الإغاثة الزراعية تطالب بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين وتوفير شبكة أمان للعمال

الإغاثة الزراعية تطالب بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين وتوفير شبكة أمان للعمال

الأردن: ندين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

الأردن: ندين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

الرئاسة الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

الرئاسة الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

أكاديميون ومحللون: قرار تأجيل الانتخابات قد يقودنا للمجهول ويجب التوافق وطنياً لتداركه

أكاديميون ومحللون: قرار تأجيل الانتخابات قد يقودنا للمجهول ويجب التوافق وطنياً لتداركه

الأوقاف بغزة تصدر تصريحاً حول الإجراءات الوقائية المتعلقة بالمساجد

الأوقاف بغزة تصدر تصريحاً حول الإجراءات الوقائية المتعلقة بالمساجد

(0404): اندلاع حريقان بـ(إشكول) بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

(0404): اندلاع حريقان بـ(إشكول) بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

المالكي: جهودنا متواصلة لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل لضمان اجراء الانتخابات بالقدس

المالكي: جهودنا متواصلة لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل لضمان اجراء الانتخابات بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإغاثة الزراعية تطالب بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين وتوفير شبكة أمان للعمال

الإغاثة الزراعية تطالب بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين وتوفير شبكة أمان للعمال

الاحتلال يعتقل شابين من المُحتفلين بسبت النور قرب كنيسة القيامة

الاحتلال يعتقل شابين من المُحتفلين بسبت النور قرب كنيسة القيامة

الاحتلال يعتقل 4 شبان مقدسيين خلال قمع المشاركين في تظاهرة بالشيخ جراح

الاحتلال يعتقل 4 شبان مقدسيين خلال قمع المشاركين في تظاهرة بالشيخ جراح

اصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

اصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

بدران: بدأنا اتصالات للوصول إلى خارطة طريق وطنية قابلة للتطبيق

بدران: بدأنا اتصالات للوصول إلى خارطة طريق وطنية قابلة للتطبيق

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34; ترتفع اليوم إلى 65 اسيراً

هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى 65 اسيراً

الاحتلال يعتدي على مواطنين مسيحيين قرب كنيسة القيامة ويرفض احتفالهم بـ &#34;سبت النور&#34;

الاحتلال يعتدي على مواطنين مسيحيين قرب كنيسة القيامة ويرفض احتفالهم بـ "سبت النور"

منوعات

الانتاج الفني بحماس يُهاجم &#34;محمد رمضان&#34; بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

الانتاج الفني بحماس يُهاجم "محمد رمضان" بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل &#34;حرب أهلية&#34;

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل "حرب أهلية"

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

عربي

السودان يتحدث عن &#34;حل مرضٍ للجميع&#34; في ملف سد النهضة

السودان يتحدث عن "حل مرضٍ للجميع" في ملف سد النهضة

13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

السعودية: إجمالي إصابات (كورونا) يتجاوز الـ418 ألف إصابة

السعودية: إجمالي إصابات (كورونا) يتجاوز الـ418 ألف إصابة