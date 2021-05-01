ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي التعاون المشترك

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رام الله - دنيا الوطن

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك.



وذكرت وكالة (وام) الإماراتية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.



كما ناقش الطرفان آخر مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.