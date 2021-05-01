الأوقاف بغزة تصدر تصريحاً حول الإجراءات الوقائية المتعلقة بالمساجد

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رام الله - دنيا الوطن

اكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، استمرار الإجراءات المتعلقة بالمساجد كما هي، حيث يسري المنع الكامل من صلاة المغرب حتى الفجر، وتقام صلاة العشاء والتراويح والتهجد بالبيوت.



ودعت الوزارة، في تصريح لها، مساء اليوم السبت، المواطنين للاجتهاد في الطاعة مع الأهل بإقامة صلاة التراويح والتهجد جماعة مع الزوجة والأولاد.



وقالت الوزارة: "يبقى الأمر قيد التقييم المستمر، بالتواصل مع الجهات المختصة".