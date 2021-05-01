دولي

إعلام: تنظيم "القاعدة" يتعهد بشن حرب على الولايات المتحدة

إعلام: تنظيم "القاعدة" يتعهد بشن حرب على الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
تعهد تنظيم "القاعدة" بشن حرب على كل الجبهات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مع إعلان واشنطن بدء انسحاب القوات الكامل من أفغانستان.

وبحسب ما ذكرت شبكة (سي إن إن) فإن التنظيم وعدد من الدول تعهد بشن حرب على كل الجبهات ضد الولايات المتحدة ما لم يتم طردهم من باقي العالم الإسلامي.

وقتل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق، أسامة بن لادن، فجر يوم الاثنين، الموافق الثاني من أيار/مايو، لعام 2011، في مدينة أبوت آباد الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأميركي واستغرقت 40 دقيقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي النبأ وقتها، قائلا: "الليلة، استطيع أن أعلن للعالم أن الولايات المتحدة قد نفذت عملية أدت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والمسؤول عن مقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".

وخرج آلاف الأمريكيين، فور سماع هذا الخبر، إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد وأقيمت الاحتفالات ورفعت الأعلام، بينما وضعت السلطات المنشآت الدبلوماسية الأميركية حول العالم في حالة تأهب تحسبا لأعمال انتقامية، ودعت المواطنين الأميركيين أينما وجدوا بضرورة توخي الحذر.

وتعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، 2001، هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه، حيث قامت 4 فرق من التنظيم باختطاف أربع طائرات ركاب مدنية، لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت ثلاث منها في ذلك، بينما سقطت الرابعة بعد أن استطاع ركّاب الطائرة السيطرة عليها من يد الخاطفين لتغيير اتجاهها، ما أدّى إلى سقوطها وانفجارها في نطاق أراضي ولاية بنسيلفانيا.

تمثلت أهداف الطائرات الثلاث في برجي مركز التجارة الدولية الواقعة في مانهاتن ومقر وزارة الدفاع الأميركية، "البنتاغون"، بينما لم تُحدّد التحريات حتى اليوم الهدف الذي كان يريد خاطفو الطائرة الرابعة ضربه.

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