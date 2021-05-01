الصحة الأردنية: تسجيل 35 وفاة و704 إصابات جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت 35 وفاة و704 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 712,077، والوفيات إلى 8871 حالة.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 166، فيما غادرت 141حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1346 حالة، بحسب (روسيا اليوم).



وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم 2507، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 685,010 حالات.