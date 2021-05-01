اصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق بالغاز الميسل للدموع، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم السبت، التي خرجت مناهضة للاستيطان ومطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ 18 عاما.



وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بالأعيرة الاسفنجية في منطقة الظهر، فيما أصيب العشرات بالاختناق بينهم أطفال، خلال قمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة.