خوري: شرطة الاحتلال اعتدت على المسحيين المشاركين في "سبت النور"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دان الوزير رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور ومحاولة منعهم من الوصول الى كنيسة القيامة.



وقال خوري، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "لم يقتصر الاعتداء على المواطنين، بل تمادى الاحتلال ليتطاول على رجال الدين، محاولا منع راهبتين بالقوة من المرور والوصول لكنيسة القيامة".



و أضاف " ما يحصل ليس بالجديد على الاحتلال، وشهدناه منذ ايام في باب العامود حين تم الاعتداء على المصلين في منطقة باب العامود وفي باحات المسجد الأقصى".



وشدد خوري بالقول: "تعتقد حكومة الاحتلال انها امام شعب ضعيف لا يملك ما يدافع به عن نفس، ولكن يغيب عن ذهن هذا الاحتلال بأن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه يملك ارادة ثابتة لا يتنازل فيها عن حقه"، مضيفًا: "نحن اصحاب حق، ولن نترك كنائسنا ومساجدنا، نحن باقون هنا، في عاصمتنا الابدية القدس".



وتابع: "المجتمع الدولي يرى ويعلم ما يحدث من انتهاك للحريات الدينية من قبل الاحتلال، واليوم عليه أن يفعل، عليه أن يكف عن صمته، الذي يعطي الضوء الاخضر للاحتلال للتمادي اكثر فاكثر".