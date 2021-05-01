السعودية ترفع الجاهزية استعدادًا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، برفع جاهزيتها استعدادا لاستقبال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان.



وأكدت الرئاسة إلى أنه تم رفع الجاهزية من خلال "منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة".



كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الرئاسة "تشرف على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق، بكوادر فنية متخصصة".