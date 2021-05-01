هيئة الأسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى 65 اسيراً

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الإحتلال الإسرائيلي، ارتفعت اليوم لتصل الى (65) أسيراً فلسطينيا، حيث انضم اليها الاسير وائل نعيم الجاغوب (45) عاما، من نابلس والمعتقل منذ 1/5/2001.



وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال قد اعتقلت الجاغوب واتهمته بالمسؤولية عن تشكيل كتائب الشهيد ابو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، امضى منها 20 عاماً متنقلا بين عدة سجون .



وأضافت الهيئة " يعتبر الجاغوب مسؤولا لفرع الشعبية في السجون و أحد قيادات الحركة الأسيرة، وكان قد تعرض للعزل عدة مرات وما يزال يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ قرابة عشرة شهور ".



وبينت الهيئة أنه من بين عمداء الاسرى يوجد نحو (33) أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 25عاما، منهم (25) اسيرا معتقلين منذ ما قبل اوسلو، و (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن (30) عاما اقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ عام 1983.



هذا بالاضافة الى وجود عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة تبادل الاسرى عام 2011، واعتقلوا مجددا عام2014 واعيدت لهم الاحكام السابقة وابرزهم الاسير نائل البرغوثي الذي امضى 41 عاما على فترتين وما يزال في الاسر.