الاحتلال يعتدي على مواطنين مسيحيين قرب كنيسة القيامة ويرفض احتفالهم بـ "سبت النور"

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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على مواطنين مسيحيين في القدس المحتلة خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالدفع والتضييق والمحاصرة على المسيحيين خلال احتفالهم بمدينة القدس وكنيسة القيامة.



ومنع جنود الاحتلال الأهالي من الوصول إلى كنيسة القيامة كما اعترض طريق عدد من الراهبات.



ويستهدف الاحتلال المقدسيين بغض النظر عن ديانتهم ويسعى إلى فرض سياسة أمر واقع تتمثل بالأماكن المقدسة والشعائر الدينية تبعا للرغبات اليهودية والتلمودية.



وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الاعتداءات من قبل الاحتلال والمستوطنين مؤخرا تمثلت بإحداث باب العامود والاعتداءات بحق الشبان هناك بالإضافة الى ما تشهده كافة أحياء وبوابات المسجد الأقصى من تضييقات.



ويعيق الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك من وصول المسلمين ولا سيما سكان الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، ويخضعهم لشروط تعجيزية لدخوله، الأمر الذي يحرم الكثيرين من زيارة الأقصى وأداء الصلاة فيه.