ناصر القدوة: يتم التشاور مع مروان البرغوثي بشأن الخطوة المقبلة

ناصر القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

قال ناصر القدوة رئيس قائمة الحرية: إنه يتم التشاور مع مروان البرغوثي بشأن الخطوة المقبلة، بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية.



وأكد القدوة في مؤتمر صحفي عقده بغزة، أنه لا بد من حكومة كفاءات فصائلية جديدة قادرة على مواجهة التحديات، مضيفًا: "لا بد من إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد".



ودعا القدوة لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية، قبل نهاية هذا العام، متابعًا: "نريد تغييرا واسعا وعميقا من خلال الانتخابات أو حتى بدونها".



كما دعا لعدم رهن الموقف الفلسطيني بموافقة إسرائيل على اجراء الانتخابات في القدس.



وأشار إلى أن هناك تواصل مع الفصائل، وهناك خمس أفكار أساسية لعمل حوار وطني، يجب أن نعلم من المشارك فيه من فصائل وقوائم، ومن خلال هذا الحوار يجب أن يكون هناك توافق وتغيير للأطر القانونية والسياسية ووجود جسم جديد، ونرفض أي حلول شكلية لمعالجة الأزمة، وأنه يجب إنهاء الإنقسام.