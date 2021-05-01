روحي فتوح يشيد بدور العمال الريادي بعيدهم

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، بدور العمال الفلسطينين الريادي في مسيرة التحرر الوطني وبناء الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن بالغ تقديره واحترامه للعمال الفلسطينين لدورهم في بناء وتنمية مؤسسات الدولة الفلسطينية.



جاءت تصريحات فتوح اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الاول من ايار من كل عام.



وأضاف فتوح أن قطاع العمال يعد ركيزة اساسية من ركائز قطاعات مجتمعنا المختلفة، وان العمال شكلوا دوما اداة من ادوات العمل الوطني في تعزيز الانتماء للوطن والتمسك بالارض ورفض الاحتلال.



وأثنى فتوح على صمود العمال الذين عانوا كثيرا جراء انتشار جائحة كورونا وما يعانوه من اضطهاد جراء ممارسات الاحتلال المخالفة لكل الأعراف والقوانين من ممارسات الملاحقة والمطاردة والاعتقال والقتل على حواجز الموت، والمساومة على لقمة عيشهم، مؤكدا على إهتمام الرئيس محمود عباس والحكومة بهذه الطبقة المهمة من أجل تعزيز صمودهم والعيش بكرامة وحرية.



وحَّيا فتوح الطبقة العاملة وشهداءها الذين سقطوا من أجل لقمة العيش وسطروا أروع ملاحم البطولة والفداء من أجل الحرية والاستقلال.



ودعا فتوح منظمة العمل الدولية ونقابات العمال الدولية، وجميع المؤسسات الحقوقية الوقوف عند معاناة العمال الفلسطينين، وحمايتهم ومحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها للاتفاقات الدولية وحقوق الانسان.