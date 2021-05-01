شؤون فلسطينية

روحي فتوح يشيد بدور العمال الريادي بعيدهم

روحي فتوح يشيد بدور العمال الريادي بعيدهم
رام الله - دنيا الوطن
 أشاد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، بدور العمال الفلسطينين الريادي في مسيرة التحرر الوطني وبناء الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن بالغ تقديره واحترامه للعمال الفلسطينين لدورهم في بناء وتنمية مؤسسات الدولة الفلسطينية.

جاءت تصريحات فتوح اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الاول من ايار من كل عام.

وأضاف فتوح أن قطاع العمال يعد ركيزة اساسية من ركائز قطاعات مجتمعنا المختلفة، وان العمال شكلوا دوما اداة من ادوات العمل الوطني في تعزيز الانتماء للوطن والتمسك بالارض ورفض الاحتلال.

وأثنى فتوح على صمود العمال الذين عانوا كثيرا جراء انتشار جائحة كورونا وما يعانوه من اضطهاد جراء ممارسات الاحتلال المخالفة لكل الأعراف والقوانين من ممارسات الملاحقة والمطاردة والاعتقال والقتل على حواجز الموت، والمساومة على لقمة عيشهم، مؤكدا على إهتمام الرئيس محمود عباس والحكومة بهذه الطبقة المهمة من أجل تعزيز صمودهم والعيش بكرامة وحرية.

وحَّيا فتوح الطبقة العاملة وشهداءها الذين سقطوا من أجل لقمة العيش وسطروا أروع ملاحم البطولة والفداء من أجل الحرية والاستقلال.

ودعا فتوح منظمة العمل الدولية ونقابات العمال الدولية، وجميع المؤسسات الحقوقية الوقوف عند معاناة العمال الفلسطينين، وحمايتهم ومحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها للاتفاقات الدولية وحقوق الانسان.

أخبار ذات صلة

ناصر القدوة: يتم التشاور مع مروان البرغوثي بشأن الخطوة المقبلة

ناصر القدوة: يتم التشاور مع مروان البرغوثي بشأن الخطوة المقبلة

أهالي الشيخ جراح: إذا لم تكن هناك وقفة جادة سنطرد من منازلنا

أهالي الشيخ جراح: إذا لم تكن هناك وقفة جادة سنطرد من منازلنا

ناصر: قرار تأجيل الانتخابات أتى بعكس الرغبة الجماهيرية وهذا ما أعلناه في اجتماع القيادة

ناصر: قرار تأجيل الانتخابات أتى بعكس الرغبة الجماهيرية وهذا ما أعلناه في اجتماع القيادة

حزب الشعب: قرار تأجيل الانتخابات يحفظ حق شعبنا في الأراضي الفلسطينية

حزب الشعب: قرار تأجيل الانتخابات يحفظ حق شعبنا في الأراضي الفلسطينية

المجلس الوطني: قرار تأجيل الانتخابات حكيم

المجلس الوطني: قرار تأجيل الانتخابات حكيم

فلسطين: انخفاض في أعداد وفيات وإصابات (كورونا)

فلسطين: انخفاض في أعداد وفيات وإصابات (كورونا)

&#34;الديمقراطية&#34;: في الأول من أيار عيد العمال العالمي يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة.. اتحدوا

"الديمقراطية": في الأول من أيار عيد العمال العالمي يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة.. اتحدوا

باليوم العالمي للعمال.. الحايك يطالب ببرامج حكومية داعمة لعمال قطاع غزة

باليوم العالمي للعمال.. الحايك يطالب ببرامج حكومية داعمة لعمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

روحي فتوح يشيد بدور العمال الريادي بعيدهم

روحي فتوح يشيد بدور العمال الريادي بعيدهم

أهالي الشيخ جراح: إذا لم تكن هناك وقفة جادة سنطرد من منازلنا

أهالي الشيخ جراح: إذا لم تكن هناك وقفة جادة سنطرد من منازلنا

حزب الشعب: قرار تأجيل الانتخابات يحفظ حق شعبنا في الأراضي الفلسطينية

حزب الشعب: قرار تأجيل الانتخابات يحفظ حق شعبنا في الأراضي الفلسطينية

المجلس الوطني: قرار تأجيل الانتخابات حكيم

المجلس الوطني: قرار تأجيل الانتخابات حكيم

&#34;الديمقراطية&#34;: في الأول من أيار عيد العمال العالمي يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة.. اتحدوا

"الديمقراطية": في الأول من أيار عيد العمال العالمي يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة.. اتحدوا

باليوم العالمي للعمال.. الحايك يطالب ببرامج حكومية داعمة لعمال قطاع غزة

باليوم العالمي للعمال.. الحايك يطالب ببرامج حكومية داعمة لعمال قطاع غزة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني

"العربية الفلسطينية": عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني

مركز الميزان يهنئ الطبقة العاملة في عيدها ويدعو لحماية حقوق العمال الفلسطينيين

مركز الميزان يهنئ الطبقة العاملة في عيدها ويدعو لحماية حقوق العمال الفلسطينيين

منوعات

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل &#34;حرب أهلية&#34;

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل "حرب أهلية"

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

عربي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ&#34;القمع&#34; الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ"القمع" الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)