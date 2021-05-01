أهالي الشيخ جراح: إذا لم تكن هناك وقفة جادة سنطرد من منازلنا

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رام الله - دنيا الوطن

حذر نبيل الكرد عضو لجنة حي الشيخ جراح من تنفيذ محاكم الاحتلال لقرارها بطرد أهالي الحي يوم غد الأحد، مشيراً الى خطورة عدم وجود وقفة رسمية جادة تهتم بقضيتهم من قبل المسؤولين الفلسطينيين والأردنيين.



وأوضح الكرد أن أهالي حي الشيخ جراح دخلوه باتفاق مع الحكومة الأردنية وقد نفذ المقدسيون كل ما هو مطلوب منهم ودفعوا كل ما عليهم ليتملكوا البيوت في الحي.



وقال:" لا نعلم ما سيحدث بعد الاخلاء، وبالنسبة لي سأفترش الأرض على الرصيف أمام منزلي وانتظر تحرك أصحاب الضمائر الحية، فأنا لا املك إلا هذا البيت ولا أملك إمكانية لبناء أو شراء بيت آخر يأويني وعائلتي."



وأضاف الكرد أن أي بوادر للحل حاليا بيد المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية والقيادة الأردنية.



وحذر من أنه ليس فقط 550 فلسطيني فقط في الشيخ جراح من سيتم طردهم بل هي مقدمة للسيطرة على كامل القدس وفلسطين لأن منطقة الشيخ جراح هي منطقة بالغة الأهمية تربط شمال القدس بجنوبها، وشرق القدس بغربها والسيطرة عليها تعني السيطرة الكاملة على القدس.



وأضاف الكرد بقوله:" في حال لم يتم التحرك لإنقاذنا فإن الاحتلال سينفذ قراراته الظالمة بحقنا".



وأشار الكرد إلى أن قضية الشيخ جراح هي قضية فلسطين بأسرها، وهي امتداد لنكبة الفلسطينيين عام 1948، موضحا أنه في حال رفض العالم العربي والإسلامي الوقوف مع أهالي الشيخ جراح ومساندتهم فإنه مصيرهم سيكون الشوارع فلا يوجد لنا مكان نذهب اليه.





وقال الكرد إن المستوطنين قدموا أوراق مزورة تعود لعام 1972 كان فيها المانح يهودي والمستلم يهودي وقدّم فيها طعونات تثبت كذب ادعائهم لكن بلا جدوى، مبينا أن اليهود استقووا على المقدسيين بعد قرارات ترامب التي منحتهم القدس على طبق من ذهب.