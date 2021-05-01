حزب الشعب: قرار تأجيل الانتخابات يحفظ حق شعبنا في الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان أيوب، قرار القيادة بتأجيل الانتخابات لعدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجرائها في القدس المحتلة بالمهم، لأنه يحفظ حق شعبنا في كافة الاراضي الفلسطينية.



وأضاف أيوب، أن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة يساهم في إسقاط "صفقة القرن" التي صاغها ترمب لتصفية القضية، وجعل القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.



وبيّن أنه يجب أن تستمر المعركة مع الاحتلال لفرض إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، لأنه حق دستوري وسياسي لشعبنا وهام جدا بأبعاده السياسية والوطنية.