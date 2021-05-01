المجلس الوطني: قرار تأجيل الانتخابات حكيم

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، إن قرار القيادة تأجيل الانتخابات لعدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس المحتلة حكيم.



وأضاف صبيح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن القيادة درست موضوع الانتخابات من كل الجوانب، وبذلت جهدا في تكثيف الاتصالات مع الدول الفاعلة في العالم، للضغط على اسرائيل بالسماح بعقدها في القدس المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو.



وأوضح ان القرارات الأممية تؤكد أن القدس الشرقية جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وان الانتخابات يجب أن تجرى فيها، مشيرا إلى أن أغلبية الفصائل تدعم وتؤيد الرئيس محمود عباس في قراراته وهو يقود معركة مع الاحتلال.