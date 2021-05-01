العُمري بعيد العمال العالمي: تحية لعمال الشركة الذين يواصلون الليل بالنهار لضمان وجود الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
وجه م. هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام التحية والثناء باسم كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة لعمال 'كهرباء القدس' الذين عملوا في كل الظروف الصعبة، خاصة الميدانين الذين يواصلون الليل مع النهار لضمان استمرارية وجود الكهرباء في كل ظرف، وكل وقت.
وجه م. هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام التحية والثناء باسم كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة لعمال 'كهرباء القدس' الذين عملوا في كل الظروف الصعبة، خاصة الميدانين الذين يواصلون الليل مع النهار لضمان استمرارية وجود الكهرباء في كل ظرف، وكل وقت.
واستذكر العُمري في تصريح صحفي لمناسبة عيد العمال العالمي، كل الذين فقدانهم جسداً خلال مسيرة العمل الطويلة، مؤكداً أنهم ما زالوا في الذاكرة التي لا تموت، موجهاً أيضاً، دعمه وتقديره للعمال الميدانين الذين عملوا في ظروف صعبة، وتعرضوا إلى الاعتداءات خلال قيامهم بحماية النظام الكهربائي، وأدوا دورهم على أكمل وجه في مسيرتهم العمالية النضالية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة وبتعليمات من مجلس إدارتها تعمل على تكريس الوجود الفلسطيني في القدس، وإتاحة الفرص للشباب العامل في فلسطين، وتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لموظفيها وعمالها باعتبارهم صمام الأمان للنظام الكهربائي في فلسطين وعلى مدار أكثر من 100 عام من تقديم الخدمات الكهربائية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة وبتعليمات من مجلس إدارتها تعمل على تكريس الوجود الفلسطيني في القدس، وإتاحة الفرص للشباب العامل في فلسطين، وتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لموظفيها وعمالها باعتبارهم صمام الأمان للنظام الكهربائي في فلسطين وعلى مدار أكثر من 100 عام من تقديم الخدمات الكهربائية.
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