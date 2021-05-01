العُمري بعيد العمال العالمي: تحية لعمال الشركة الذين يواصلون الليل بالنهار لضمان وجود الكهرباء

واستذكر العُمري في تصريح صحفي لمناسبة عيد العمال العالمي، كل الذين فقدانهم جسداً خلال مسيرة العمل الطويلة، مؤكداً أنهم ما زالوا في الذاكرة التي لا تموت، موجهاً أيضاً، دعمه وتقديره للعمال الميدانين الذين عملوا في ظروف صعبة، وتعرضوا إلى الاعتداءات خلال قيامهم بحماية النظام الكهربائي، وأدوا دورهم على أكمل وجه في مسيرتهم العمالية النضالية.



وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة وبتعليمات من مجلس إدارتها تعمل على تكريس الوجود الفلسطيني في القدس، وإتاحة الفرص للشباب العامل في فلسطين، وتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لموظفيها وعمالها باعتبارهم صمام الأمان للنظام الكهربائي في فلسطين وعلى مدار أكثر من 100 عام من تقديم الخدمات الكهربائية.



رام الله - دنيا الوطنوجه م. هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام التحية والثناء باسم كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة لعمال 'كهرباء القدس' الذين عملوا في كل الظروف الصعبة، خاصة الميدانين الذين يواصلون الليل مع النهار لضمان استمرارية وجود الكهرباء في كل ظرف، وكل وقت.