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شؤون فلسطينية

فلسطين: انخفاض في أعداد وفيات وإصابات (كورونا)

فلسطين: انخفاض في أعداد وفيات وإصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 4، الخليل 13، طوباس 7، نابلس 74، طولكرم 21، رام الله والبيرة 23، قلقيلية 6، أريحا والأغوار 1، جنين 18، سلفيت 2، بيت لحم 2"، قطاع غزة 493.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 1، الخليل 62، طوباس 20، نابلس 152، طولكرم 18، رام الله والبيرة 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 9، جنين 77، سلفيت 21، بيت لحم 22"، قطاع غزة 1560.

وتم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية: " نابلس 1، رام الله والبيرة 1، قلقيلية 1، جنين 1"، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 146 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 374 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 257,764 بينهم 184,205 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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