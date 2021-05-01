عاجل

  • الرئاسة الفلسطينية: جهات مشبوهة تقوم بعملية تضليل مشبوهة للنيل من القرار الوطني

  • الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 حالات وفاة و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

شؤون فلسطينية

مركز الميزان يهنئ الطبقة العاملة في عيدها ويدعو لحماية حقوق العمال الفلسطينيين

مركز الميزان يهنئ الطبقة العاملة في عيدها ويدعو لحماية حقوق العمال الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يصادف السبت الأول من أيار/مايو 2021، يوم العمال العالمي، وهي مناسبة يحتفى بها سنوياً في أرجاء العالم، إحياءً لذكرى من سقطوا من العمال دفاعاً عن حقوقهم منذ أكثر من قرن، في حين تكتسي هذه المناسبة في فلسطين طابعاً حزيناً وسط استمرار تدهور أوضاع العمل والعمال ولاسيما في قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار مشدد، وفي ظل تفشي جائحة (كورونا)، لتصبح معاناة العمال أشد قسوة. 

وتشير المعطيات إلى أن عام 2020 وبداية العام الحالي 2021 شهدا تراجعاً ملحوظاً وخطيراً على صعيد الحق في العمل، نتيجة سنوات طوال من الحصار الإسرائيلي المشدد، والاستهداف المنظم للمنشآت التجارية والصناعية والأراضي الزراعية والبنية التحتية في قطاع غزة. وبعد تفشي فيروس (كورونا) داخل قطاع غزة، تدهورت بشكل أكبر أوضاع عمال المياومة وعائلاتهم، جراء فرض الجهات المختصة إجراءات احترازية مشددة، شملت إغلاق شامل وحظر تجوال وفصل محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض، ما تسبب في إغلاق وتوقف عشرات المنشآت الصناعية والتجارية. 

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لقد انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة، وحافظت المؤشرات المتعلقة بسوق العمل على تدهورها، نتيجة ضعف الجهود المبذولة لخلق فرص عمل، حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة (47%) في صفوف القوى العاملة. وارتفعت في قطاع غزة نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور، لتسجل نسبتهم (82%) في عام 2020. 

وسادت حالة من الحرمان والعوز بين عشرات الآلاف من عمال المياومة، الذين فقدوا مصادر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم. حيث رصدت وزارة العمل في قطاع غزة ما مجموعه (158611) عامل مياومة تضرروا من جائحة كورونا([1]). وفي هذا السياق يشير سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان إلى " أن العمال هم الفئة الأكثر تضرراً بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة ولاسيما الحصار، وتفشي جائحة كورونا، في ظل غياب أي دور من قبل مؤسسات السلطة، التي تعاني عجزاً في موازناتها، لحماية العاطلين عن العمل من غول الفقر الذي يقوض جملة حقوق الإنسان بالنسبة للعمال وأسرهم" مركز الميزان إذ يجدد تهنئته للطبقة العاملة في عيدها، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحرك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف سياسية الأبارتايد وإنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع ومنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان قادم. 

كما يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية احتراما لالتزاماتها الدولية كونها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976، لضمان حماية وإعمال الحق في العمل. 

ويدعو المركز الحكومة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية العاطلين عن العمل من غول البطالة والفقر كجزء من واجبها الأصيل، وللحد من المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال، وارتفاع معدلات الطلاق، وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب وغيرها من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن مشكلة البطالة.

أخبار ذات صلة

فلسطين: انخفاض في أعداد وفيات وإصابات (كورونا)

فلسطين: انخفاض في أعداد وفيات وإصابات (كورونا)

&#34;الديمقراطية&#34;: في الأول من أيار عيد العمال العالمي يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة.. اتحدوا

"الديمقراطية": في الأول من أيار عيد العمال العالمي يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة.. اتحدوا

باليوم العالمي للعمال.. الحايك يطالب ببرامج حكومية داعمة لعمال قطاع غزة

باليوم العالمي للعمال.. الحايك يطالب ببرامج حكومية داعمة لعمال قطاع غزة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني

"العربية الفلسطينية": عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني

(معاريف): التصعيد في غزة بات قاب قوسين أو أدنى

(معاريف): التصعيد في غزة بات قاب قوسين أو أدنى

وزارة العمل تصدر بياناً بشأن عيد العمال العالمي

وزارة العمل تصدر بياناً بشأن عيد العمال العالمي

&#34;التربية&#34; تستضيف لؤي البسيوني للحديث حول بصمات فلسطين على المريخ

"التربية" تستضيف لؤي البسيوني للحديث حول بصمات فلسطين على المريخ

طالع: كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: في الأول من أيار عيد العمال العالمي يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة.. اتحدوا

"الديمقراطية": في الأول من أيار عيد العمال العالمي يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة.. اتحدوا

باليوم العالمي للعمال.. الحايك يطالب ببرامج حكومية داعمة لعمال قطاع غزة

باليوم العالمي للعمال.. الحايك يطالب ببرامج حكومية داعمة لعمال قطاع غزة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني

"العربية الفلسطينية": عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني

مركز الميزان يهنئ الطبقة العاملة في عيدها ويدعو لحماية حقوق العمال الفلسطينيين

مركز الميزان يهنئ الطبقة العاملة في عيدها ويدعو لحماية حقوق العمال الفلسطينيين

وزارة العمل تصدر بياناً بشأن عيد العمال العالمي

وزارة العمل تصدر بياناً بشأن عيد العمال العالمي

&#34;التربية&#34; تستضيف لؤي البسيوني للحديث حول بصمات فلسطين على المريخ

"التربية" تستضيف لؤي البسيوني للحديث حول بصمات فلسطين على المريخ

بدعوة من قائمة &#34;التغيير الديمقراطي&#34;.. وقفة احتجاجية في القدس رفضاً لتأجيل الانتخابات

بدعوة من قائمة "التغيير الديمقراطي".. وقفة احتجاجية في القدس رفضاً لتأجيل الانتخابات

قائمة حُلم (التجمع الشبابي المستقل) تصدر تصريحاً بشأن تأجيل الانتخابات

قائمة حُلم (التجمع الشبابي المستقل) تصدر تصريحاً بشأن تأجيل الانتخابات

منوعات

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل &#34;حرب أهلية&#34;

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل "حرب أهلية"

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

عربي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ&#34;القمع&#34; الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ"القمع" الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)