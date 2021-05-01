وزارة العمل تصدر بياناً بشأن عيد العمال العالمي

أصدرت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم، تصدر بياناً بشان عيد العمال العالمي.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



عمالنا البواسل



تحية إجلال وإكبار لكم في عيدكم عيد العمال العالمي في الأول من أيار ... نحييكم وشعبنا الفلسطيني العظيم بنضاله وصبره وصموده المتواصل من أجل نيل حقوقه المشروعة.



نحتفل اليوم وأياكم بعيدكم عيد العمال، عيد الطبقة العاملة في كل مكان، الا أن الواقع الفلسطيني يختلف عن باقي دول العالم حيث يعيش شعبنا الفلسطيني تحت وطـأة آخر احتلال كولنيالي مستمر حتى يومنا هذا. والذي يسيطرعلى جميع مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، بما فيها العمالة الفلسطينية لتدور في فلك المصلحة الاقتصادية والسياسة الاسرائيلية، وضرب أي سياسة وطنية لها علاقة بالاستقلال وتحقيق الذات وإدارة الموارد الفلسطينية بحرية وبصورة مستقلة، ومنع تحقيق الاستقلال على أرض فلسطين بما فيها القدس.



عمالنا الأحرار



يأتي هذا اليوم من كل عام ويمر عليكم مرور الكرام، يمضي بصمت وسكوت، دون أن يشعر العامل بعيده، وذلك لخصوصية الواقع الفلسطيني، وانشغال العامل الفلسطيني بقضاياه المصيرية والمعيقات التي تعترض تقدمه واستدامة مصادر دخله. والتحديات كبيرة ومتنوعة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، فما زالت نسبة كبيرة من عمالنا (والتي تقدر بحوالي 20%) تعمل داخل الخط الأخضر، وضمن ظروف صعبة جدا فيها انتهاك لحقوق وكرامة العامل الفلسطيني، وعلى الصعيد الداخلي ما زالت أيضا نسبا كبيرة تعاني من انعدام الحماية الاجتماعية، وتعمل ضمن ظروف عمل غير لائقة، ولا تتقاضى الحد الادنى للاجور، وما زال استمرار شبح البطالة العالي يلاحق خريجينا والداخلين الجدد لسوق العمل والتي زادت وتفاقمت خلال جائحة كورونا والتي وصلت الى نسب غير مسبوقة.



عمالنا البواسل



أنتم سواعد هذا الوطن، وإيمانا منا في وزارة العمل بدوركم الوطني وبجهدكم وعطائكم الغير محدود، أولينا في قطاع العمل أهمية خاصة وعكسنا ذلك من خلال عدة تدخلات أبرزها:



1) اطلاق المؤتمر الوطني للحوار الاجتماعي الذي عقدناه بتاريخ 03-03-2021، والدي أكدنا فيه على مبدأ الحوار الاجتماعي الدائم بين أطراف الانتاج الثلاث، والذي تناول كافة القضايا المتعلقة بسوق العمل.



2) أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي ستعمل على زيادة نسبة التشغيل، وتخفيض نسبة البطالة.



3) تم التوافق بين أطراف الانتاج الثلاثة على رفع الحد الأدنى للاجور ليصبح 1880 شيكل، وتم اقراره واعتماده من لجنة الاجور، وسيتم البدء بتطبيقه مطلع العام القادم ضمن آلية تطبيق صارمة ومحددة.



4) أطلقنا الحوار الوطني للضمان الاجتماعي للوصول الى توافق حول قانون ضمان اجتماعي عصري يحميكم والفئات المهمشة من الاستغلال والفقر والضياع في سنوات الشيخوخة.



5) نعمل جاهدين وبمشاركة شركائنا الاستراتيجيين في منظمتي العمل الدولية والعربية لتطبيق برنامج عمل لائق في فلسطين، وتعديل قانون العمل لحفظ كرامة العامل وحماية حقوقه.



عمالنا الأحرار



أيضا سوف نستمر بالدفاع عن مصالحكم والتي هي مصالح وطنية بامتياز، وسنعمل على حماية حقوق العاملين داخل الخط الأخضر سواء القانونية أو الاجتماعية، وسنتابع كافة انتهاكات المحتل والمشغل الإسرائيلي ضد عمالنا.



رام الله - دنيا الوطن