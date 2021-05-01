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شؤون فلسطينية

"التربية" تستضيف لؤي البسيوني للحديث حول بصمات فلسطين على المريخ

"التربية" تستضيف لؤي البسيوني للحديث حول بصمات فلسطين على المريخ
رام الله - دنيا الوطن
تستضيف وزارة التربية والتعليم في التاسعة من مساء اليوم، ضمن برنامج استكشاف العلوم، المهندس الفلسطيني لؤي البسيوني الذي شارك في تصميم هليكوبتر (ingenuity) التي حلقت فوق المريخ والتي يتم التحكم بها من وكالة الفضاء الأمريكية على بعد أكثر من 225 مليون كيلومتر.

وسيتحدث البسيوني مباشرة مع الطلبة والمعلمين عبر منصة ميكروسوفت تيمز؛ ثم سيتم إتاحة الفرصة للطلبة للتفاعل المباشر معه، وطرح التساؤلات حول التحديات التكنولوجية التي اكتنفت هذا الابتكار العلمي غير المسبوق والقيمة الهائلة التي ينضوي عليها سواء في استكشاف الفضاء أو في سبر غور العوامل التي تؤثر على مستقبل الحياة على الأرض.

يذكر أن هذه الحلقة السادسة ضمن برنامج استكشاف العلوم الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، إذ استضاف البرنامج في حلقاته السابقة كل من البروفيسور منير نايفة ليتحدث حول تكنولوجيا النانو، والبروفيسور علي فطوم حول لقاحات وسلالات الكورونا، والبروفسور إدريس تيتي حول رحلة في عالم الرياضيات، والبروفيسور رياض صوافطة حول المواد الذكية والطاقة البديلة، والدكتور محمد حرز الله حول تضاريس الدماغ البشري والشبكات العصبية ومضامين الإدراك والتعلم.

يهدف هذا البرنامج إلى تجذير ثقافة العلوم والتكنولوجيا والبحث والاستكشاف في أوساط طلبة المدارس منذ الصغر؛ وذلك من خلال الانكشاف على التطورات العلمية والتكنولوجية الطليعية على المستوى العالمي؛ عبر لقاءات وجاهية افتراضية مع علماء فلسطينيين في الشتات والذين يستطيعون من خلال هذا البرنامج المساهمة في التقدم المعرفي لوطنهم الأم بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

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