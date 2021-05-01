طالع: كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشفاً جديداً للسفر، وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء الرابع من آيار/مايو الجاري.والسفر وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، للحافلتين السابعة من الكشف السابق + الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/15).وطالبت بإجراء فحص (كورونا) للحافلتين (1+2) يوم الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً بجميع المحافظات، وإجراء فحص (كورونا) للحافلات (3-5) يوم الثلاثاء وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.