قائمة حُلم (التجمع الشبابي المستقل) تصدر تصريحاً بشأن تأجيل الانتخابات

أصدرت قائمة حُلم (التجمع الشبابي المستقل) اليوم السبت، تصريحاً بشأن تأجيل الانتخابات.



1- إن القبول بقرار التأجيل المفتوح هو رضوخ للاحتلال وتمكين سيادة له في القدس تزامناً مع المساعي الوطنية لإجهاض صفقة القرن وتضحيات المقدسيين المستمرة والتي تستدعي منا السير قدماً على فرض سيادتنا عبر ممارسة حقنا بالانتخابات.



2- لن ندخل في دائرة التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات التي ستعيق وصولنا لحلٍ واقعي.



3- ندعو لتحديد سقف زمني واضح لفترة التأجيل وصولاً لإجراء الانتخابات وضمان حدوثها في القدس.



4- تشكيل جبهة إنقاذ وطني من القوائم الانتخابية وفصائل العمل الوطني والإسلامي للعمل سوياً على وضع آليات ضمان نجاح سير العملية الانتخابية.



5- الدعوة لانعقاد المجلس الوطني لجلسة طارئة بحضور ممثلي القوائم الانتخابية ضمن إطار المسؤولية الجماعية لانتزاع الحق الوطني بإجراء الانتخابات.



وفيما يلي نص التصريح:لا يخفى على أحدٍ موقفنا في قائمة حُلم من قرار "تأجيل الانتخابات" والذي كان مُعلنًا وواضحاً للجميع بالرفض التام ، أما وقد أصبح القرار أمراً واقعًا فإننا نؤكد على التالي: