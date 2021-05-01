شؤون فلسطينية

القدس: يوم واحد على الإخلاء القسري لأهالي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطن
شهد حي الشيخ جراح في القدس، أمس الجمعة مسيرة رافضة لتهجير سكان الحي وطردهم من منازلهم من قبل الاحتلال.

وشارك في المسيرة الى جانب عشرات المواطنين متضامنون أجانب رددوا هتافات منددة بالاحتلال وبجرائمه في القدس مؤكدين أنه الى زوال.

كما رفع المشاركون في المسيرة يافطات رافضة لتهجير أهالي الشيخ جراح من منازلهم لصالح المستوطنين.

ويهدد الاحتلال سبع عائلات في منطقة كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح بالإخلاء القسري يوم غد الأحد.

 وكانت ثلاث عائلاتٍ أخليت في 2008 و2009، وخمساً أخرى أنذرت بالإخلاء حتى 1-8-2021 لتكون المحصلة إخلاء 15 عائلة من أصل 28 تسكن المنطقة.

ويعتبر حي الشيخ جراح من أول الأحياء الجديدة نشأة خارج سور البلدة القديمة في القدس، وتقول الإحصاءات العثمانية إن منطقة الشيخ جراح ضمت 167 عائلة بحلول عام 1905.

ويطالب أهل الحي الحكومة الأردنية بأوراق تعزز موقفهم، وهي بالاسم: نسخة موقعة ومروسة أصلية من الاتفاقية معهم، ونسخة أصلية من تعهد الحكومة الأردنية بنقل الملكية إليهم.

وقد أعلنت الحكومة الأردنية تسليم الأوراق للسلطة الفلسطينية وليس لأهل الحي مباشرة أكثر من مرة، وكانت خارجية السلطة تصدر بيان شكر في كل مرة، لكن ما كان يُسلم حتى الآن هو ذات الأوراق الموجودة بيد أهل الحي.

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