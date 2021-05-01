"التنمية" تكشف سبب تأخر صرف مستحقات الشؤون المخصصة للأسر الفقيرة

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، اليوم السبت، إننا "نبذل جهوداً حثيثة مع وزارة المالية لصرف مستحقات الشؤون المخصصة للأسر الفقيرة قبل نهاية شهر رمضان المبارك".



وأضافت في تصريحات لإذاعة (القدس): "سنعلن عن الموعد المؤكد عند تحديد وزارة المالية لموعد الصرف كون الدفعة الحالية ستكون من خزينتها".



وأشار إلى أن سبب تأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية يأتي بسبب مساعي وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوب كون الاتحاد الأوروبي لم يرسل المبلغ المستحق للصرف.



وشدد الديك على أن "الدفعة الحالية والقادمة ستتحمل وزارة المالية صرفها"، فيما سيتم إضافة أسر جديدة وإخراج أخرى في الضفة وقطاع غزة وإعادة بعض الأسر المحجوبة خاصةً في غزة.