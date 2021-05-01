"التنمية" تكشف سبب تأخر صرف مستحقات الشؤون المخصصة للأسر الفقيرة

"التنمية" تكشف سبب تأخر صرف مستحقات الشؤون المخصصة للأسر الفقيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، اليوم السبت، إننا "نبذل جهوداً حثيثة مع وزارة المالية لصرف مستحقات الشؤون المخصصة للأسر الفقيرة قبل نهاية شهر رمضان المبارك".
وأضافت في تصريحات لإذاعة (القدس): "سنعلن عن الموعد المؤكد عند تحديد وزارة المالية لموعد الصرف كون الدفعة الحالية ستكون من خزينتها".
وأشار إلى أن سبب تأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية يأتي بسبب مساعي وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوب كون الاتحاد الأوروبي لم يرسل المبلغ المستحق للصرف.
وشدد الديك على أن "الدفعة الحالية والقادمة ستتحمل وزارة المالية صرفها"، فيما سيتم إضافة أسر جديدة وإخراج أخرى في الضفة وقطاع غزة وإعادة بعض الأسر المحجوبة خاصةً في غزة.
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، اليوم السبت، إننا "نبذل جهوداً حثيثة مع وزارة المالية لصرف مستحقات الشؤون المخصصة للأسر الفقيرة قبل نهاية شهر رمضان المبارك".
وأضافت في تصريحات لإذاعة (القدس): "سنعلن عن الموعد المؤكد عند تحديد وزارة المالية لموعد الصرف كون الدفعة الحالية ستكون من خزينتها".
وأشار إلى أن سبب تأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية يأتي بسبب مساعي وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوب كون الاتحاد الأوروبي لم يرسل المبلغ المستحق للصرف.
وشدد الديك على أن "الدفعة الحالية والقادمة ستتحمل وزارة المالية صرفها"، فيما سيتم إضافة أسر جديدة وإخراج أخرى في الضفة وقطاع غزة وإعادة بعض الأسر المحجوبة خاصةً في غزة.
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