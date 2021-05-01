نقابة الأطباء: إغلاق لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية الثلاثاء القادم





وتابعت النقابة: "في الأغلب سيتوجه المرضى لمستشفيات غير حكومية، وبالتالي سيكون العبء عليكم ثقيل بعض الشيء، مشيرة إلى أن "إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة وسنواصل مساعدة أهلنا و أبناء شعبنا وإن تغيرت أماكن الخدمة".





رام الله - دنيا الوطنجددت نقابة الأطباء، اليوم السبت، تأكيدها بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية الثلاثاء القادم.وقالت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها على (فيسبوك): إنه بسبب "تعنت الحكومة وخروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صمدت وكافحت في مواجهة الجائحة بعدم تنفيذ اتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام و تعنتها في كل مبادرات الحل لتنفيذ الاتفاقية، فإنه سيكون يوم الثلاثاء القادم وحسب بيان النقابة الأخير إغلاق لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية"