نقابة الأطباء: إغلاق لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية الثلاثاء القادم
رام الله - دنيا الوطن
جددت نقابة الأطباء، اليوم السبت، تأكيدها بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية الثلاثاء القادم.
وقالت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها على (فيسبوك): إنه بسبب "تعنت الحكومة وخروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صمدت وكافحت في مواجهة الجائحة بعدم تنفيذ اتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام و تعنتها في كل مبادرات الحل لتنفيذ الاتفاقية، فإنه سيكون يوم الثلاثاء القادم وحسب بيان النقابة الأخير إغلاق لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية"
جددت نقابة الأطباء، اليوم السبت، تأكيدها بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية الثلاثاء القادم.
وقالت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها على (فيسبوك): إنه بسبب "تعنت الحكومة وخروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صمدت وكافحت في مواجهة الجائحة بعدم تنفيذ اتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام و تعنتها في كل مبادرات الحل لتنفيذ الاتفاقية، فإنه سيكون يوم الثلاثاء القادم وحسب بيان النقابة الأخير إغلاق لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية"
وتابعت النقابة: "في الأغلب سيتوجه المرضى لمستشفيات غير حكومية، وبالتالي سيكون العبء عليكم ثقيل بعض الشيء، مشيرة إلى أن "إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة وسنواصل مساعدة أهلنا و أبناء شعبنا وإن تغيرت أماكن الخدمة".
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