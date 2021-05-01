قطاع غزة: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، بأنها أجرت 1939 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 493 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت الوزارة في موجز تقريرها اليومي، الخاص بالحالة الوبائية، تعافي 1560 حالة جديدة من مصابي الفيروس، وتسجيل أربع حالات وفاة في نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 101470 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 12488 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 88083 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات 899 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 306 حالات، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة إلى 226 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة، وهي تكفي لـ 55200 شخص،

وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 37342 شخصاً