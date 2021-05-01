غزة: طاقم طبي ينجح بتركيب دعامة ووصلة شريانية بنفس الوقت لمريض في الستين

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رام الله - دنيا الوطن

قام طاقم جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة برئاسة الدكتور محمد كلوب بإجراء عملية جراحية نوعية لمريض في الستينات من عمره، وذلك في أحد المستشفيات التحويلية في قطاع غزة، حيث خضع المريض، لعملية جراحية كُبرى في أسفل البطن من الناحية اليمنى تم فيها تركيب وصلة شريانية صناعية بطول50سم، من أسفل البطن من الناحية اليمنى إلى أعلى الفخد الأيسر من الناحية اليسرى.



وقال د. محمد كلوب، استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، أن العملية الجراحية استمرت قرابة الثلاث ساعات، حيث تم ادخال المريض إلى المستشفى بشكل عاجل وتحضيره على مدار يومين لتلك العملية، بسبب مضاعفات مرض السكر وأمراض القلب.



وأوضح كلوب، أن المريض يعاني أيضا من انسداد في تفرع الرئيسي الأيسر للشريان الأبهر البطني وتضيق في تفرع الشريان الأيمن، لذلك قبل اجراء عملية تركيب الوصلة، تم وضع دعامة للمريض كي تسمح بتدفق الدم بشكل طبيعي للساقين، وهذه المرة الثالثة التي تُجرى فيها عملية من هذا النوع في وقت واحد، أي أن يتم تركيب دعامة ووصلة في نفس العملية الجراحية.



وأضاف كلوب، أن مثل هذه العمليات تكون محفوفة بالمخاطر نتيجة ضعف عضلة القلب ومعاناة المريض نتيجة مرض السكر ومضاعفاته، حيث كان المريض يعاني من غرغرينه صاعدة في القدم اليسرى.



وشكر الدكتور كلوب الطاقم الطبي المشارك في العملية الجراحية، الدكتور سامي أبو سنيمه استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد الحويحي، والدكتور عبد الرحمن الشيخ أحمد، والدكتورة براء أبو منديل، على جهودهم في إنجاح العملية الجراحية ومتابعة المريض في العناية الفائقة ومن ثم قسم الأوعية الدموية داخل المستشفى.



وأشار الدكتور كلوب، إلى تطور عمل طاقم جراحة الأوعية الدموية في فلسطين، قائلاً إنه سيتم الكشف عن انجاز طبي كبير خلال الأيام المقبلة، بعد نجاح طاقمه في اجراء عملية جراحية أبهرية معادة لمريض في الخمسين من عمره.