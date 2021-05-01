شؤون فلسطينية

غزة: طاقم طبي ينجح بتركيب دعامة ووصلة شريانية بنفس الوقت لمريض في الستين

غزة: طاقم طبي ينجح بتركيب دعامة ووصلة شريانية بنفس الوقت لمريض في الستين
رام الله - دنيا الوطن
قام طاقم جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة برئاسة الدكتور محمد كلوب بإجراء عملية جراحية نوعية لمريض في الستينات من عمره، وذلك في أحد المستشفيات التحويلية في قطاع غزة، حيث خضع المريض، لعملية جراحية كُبرى في أسفل البطن من الناحية اليمنى تم فيها تركيب وصلة شريانية صناعية بطول50سم، من أسفل البطن من الناحية اليمنى إلى أعلى الفخد الأيسر من الناحية اليسرى.

وقال د. محمد كلوب، استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، أن العملية الجراحية استمرت قرابة الثلاث ساعات، حيث تم ادخال المريض إلى المستشفى بشكل عاجل وتحضيره على مدار يومين لتلك العملية، بسبب مضاعفات مرض السكر وأمراض القلب.

وأوضح كلوب، أن المريض يعاني أيضا من انسداد في تفرع الرئيسي الأيسر للشريان الأبهر البطني وتضيق في تفرع الشريان الأيمن، لذلك قبل اجراء عملية تركيب الوصلة، تم وضع دعامة للمريض كي تسمح بتدفق الدم بشكل طبيعي للساقين، وهذه المرة الثالثة التي تُجرى فيها عملية من هذا النوع في وقت واحد، أي أن يتم تركيب دعامة ووصلة في نفس العملية الجراحية.

وأضاف كلوب، أن مثل هذه العمليات تكون محفوفة بالمخاطر نتيجة ضعف عضلة القلب ومعاناة المريض نتيجة مرض السكر ومضاعفاته، حيث كان المريض يعاني من غرغرينه صاعدة في القدم اليسرى.

وشكر الدكتور كلوب الطاقم الطبي المشارك في العملية الجراحية، الدكتور سامي أبو سنيمه استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد الحويحي، والدكتور عبد الرحمن الشيخ أحمد، والدكتورة براء أبو منديل، على جهودهم في إنجاح العملية الجراحية ومتابعة المريض في العناية الفائقة ومن ثم قسم الأوعية الدموية داخل المستشفى. 

وأشار الدكتور كلوب، إلى تطور عمل طاقم جراحة الأوعية الدموية في فلسطين، قائلاً إنه سيتم الكشف عن انجاز طبي كبير خلال الأيام المقبلة، بعد نجاح طاقمه في اجراء عملية جراحية أبهرية معادة لمريض في الخمسين من عمره.

أخبار ذات صلة

حنا عيسى: في الأول من أيار ... نطالب بدعم التلاحم الاقتصادي للمقدسيين

حنا عيسى: في الأول من أيار ... نطالب بدعم التلاحم الاقتصادي للمقدسيين

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري بشكل منهجي بمدينة القدس‎

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري بشكل منهجي بمدينة القدس‎

عياش يجدد موقفه الداعم والثابث للقيادة الفلسطينية برفضها إجراء الانتخابات دون القدس

عياش يجدد موقفه الداعم والثابث للقيادة الفلسطينية برفضها إجراء الانتخابات دون القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تنتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن (أونروا)

"الديمقراطية" تنتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن (أونروا)

مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021

مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021

طالع: الداخلية تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

باليوم العالمي للعمال.. الإحصاء: 344 ألف عاطل عن العمل في فلسطين

باليوم العالمي للعمال.. الإحصاء: 344 ألف عاطل عن العمل في فلسطين

أبو ردينة:هناك عملية تضليل مستمرة تقوم بها جهات مشبوهة للنيل من القرار الوطني الفلسطيني

أبو ردينة:هناك عملية تضليل مستمرة تقوم بها جهات مشبوهة للنيل من القرار الوطني الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: في الأول من أيار ... نطالب بدعم التلاحم الاقتصادي للمقدسيين

حنا عيسى: في الأول من أيار ... نطالب بدعم التلاحم الاقتصادي للمقدسيين

غزة: طاقم طبي ينجح بتركيب دعامة ووصلة شريانية بنفس الوقت لمريض في الستين

غزة: طاقم طبي ينجح بتركيب دعامة ووصلة شريانية بنفس الوقت لمريض في الستين

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري بشكل منهجي بمدينة القدس‎

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري بشكل منهجي بمدينة القدس‎

عياش يجدد موقفه الداعم والثابث للقيادة الفلسطينية برفضها إجراء الانتخابات دون القدس

عياش يجدد موقفه الداعم والثابث للقيادة الفلسطينية برفضها إجراء الانتخابات دون القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تنتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن (أونروا)

"الديمقراطية" تنتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن (أونروا)

مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021

مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021

الهيئة المستقلة تطالب بإبقاء زخم ملف الانتخابات واستمرار جهود الوحدة واحترام الحقوق والحريات العامة

الهيئة المستقلة تطالب بإبقاء زخم ملف الانتخابات واستمرار جهود الوحدة واحترام الحقوق والحريات العامة

العربية الفلسطينية: لا انتخابات دون القدس عاصمة فلسطين

العربية الفلسطينية: لا انتخابات دون القدس عاصمة فلسطين

منوعات

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل &#34;حرب أهلية&#34;

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل "حرب أهلية"

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

عربي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ&#34;القمع&#34; الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ"القمع" الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)