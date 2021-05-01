عياش يجدد موقفه الداعم والثابث للقيادة الفلسطينية برفضها إجراء الانتخابات دون القدس





رام الله - دنيا الوطنأشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. محمد عياش بالموقفالتاريخي للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والذي رفض فيه إجراء الانتخابات التشريعية دون أن تشمل القدس الشرقية على اعتبارها عاصمة دولة فلسطين الأبدية.وجدد في بيان صحفي صادر عن مكتبه في العاصمة الرومانية بوخارست على موقفه الداعم والثابت للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.وأكد عياش على حق شعبنا الفلسطيني المقدس في ممارسة حياته الديمقراطية واختيار ممثليه بحرية مطلقة في الضفة و غزة والقدس.وقال: "إن الانتخابات في القدس، هي معركة وطنية سياسية وقانونية، وبدونها لا طعم للانتخابات لأنها عمود القضية الفلسطينية ومن هنا فإن الموقف الفلسطيني الذي عبرت عنه القيادة والفصائل الفلسطينية بتأجيل الانتخابات هو موقف فيالاتجاه الصحيح ، والذي يعبر عن تمسكنا بحقنا الوطني والتاريخي والقانوني بكل ذرة تراب في عاصمتنا الأبدية القدس".وأضاف: أن الانتخابات هي وسيلة وليست هدفا ولهذا فالمطلوب اليوم إيجاد بدائل من الاشتباك مع القوة المحتلة سياسيا ودبلوماسيا وبمقاومة شعبية سلمية مستمرة للضغط من أجل السماح بأجراء الانتخابات في القدس و يرافق ذلك، العمل على تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وجالياتها في الخارج وكذلك مواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.