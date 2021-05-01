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الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ"القمع" الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ"القمع" الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
في تحرك فرقته الشرطة، تظاهر آلاف الأشخاص أمس الجمعة، في شوارع الجزائر العاصمة، للتنديد بـ"القمع" الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي.

واحتشد عدد كبير من المحتجين في "الجمعة 115" منذ انطلاق الحراك بعد أن منعت الشرطة الثلاثاء الماضي، خروج مظاهرة للطلاب في العاصمة، أوقفت نحو 20 شخصا.

وكتب نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد صالحي في تغريدة عقب المظاهرة: "قمع عنيف اعتبارا من الساعة 16:00 في الجزائر لمسيرة سلمية. أوقفوا القمع".

وأفاد صالحي بتنفيذ عمليات توقيف في مدن عدة شهدت على غرار كل يوم جمعة مسيرات للحراك، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وسجلت مظاهرات في عنابة (شمال شرق) وقسنطينة وميلة (شمال شرق) والقبائل وبجاية وتيزي وزو والبويرة.

وتم تداول شهادات وصور على (فيسبوك) ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى عمليات اعتقال وضرب في وسط العاصمة.

من جهتها أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" على (تويتر) إلى "تصعيد للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد الصحافيين، الذين يتولون تغطية مسيرات الجمعة في الجزائر".

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان"، وأدانوا "القضاء الخاضع لأوامر" السلطة. ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها "الشرطة في كل مكان، والعدل غائب".

وجدد المتظاهرون الجمعة رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في حزيران/يونيو. وهتف المحتجون "لا انتخابات مع العصابة (في السلطة)".

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