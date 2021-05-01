مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021





وتقوم لجنة خاصة بدراسة الترشيحات المقدمة للمؤسسة واختيار الفائز بالجائزة والتي تشمل براءة الجائزة ومجسما رمزياً ومبلغ 25,000 دولار أميركي.



مسوغات الترشيح:



للإنجاز المتميز عدة أوجه ومكونات تصب في التميّز العام للعمل الذي أنجزه المرشحّ، لذا يتوقع أن يتمتع العمل بالأصالة والإبداع، وأن يكون قد رسخّ نهجاً قيادياً في المجال المحدد، وأن يكون الجهد المبذول في إنجاز العمل كبيراً ومؤشراً على المثابرة والالتزام، وأن يكون قد أثر بشكل إيجابي ومستدام على نطاق واسع تعمّ الفائدة منه على المجتمع، وأن يحظى كذلك بالتقدير الشعبي وخاصة بين الفئات التي تأثرت به مباشرة.



ويقع على عاتق المرشِّح توفير كل ما يدعم المرشَّح من وثائق ومعلومات، علماً بأن لجنة الجائزة ستقيّم فقط ما يردها ولا تأخذ على عاتقها استيفاء النواقص، وبناء على تقييم دقيق للترشيحات المقدمة، تدرج اللجنة عدداً من المرشحين الذين وجدت لديهم الأهلية لنيل الجائزة في قائمة مختصرة ويتم اختيار الفائز من بينهم بعد تقييم إضافي.











شروط الترشيح:



1_ يشترط أن يكون المرشَح إما فرداً فلسطينيا حيا يرزق، أو مؤسسة قائمة أو فريق عمل، قدم خدمات جليلة للوطن من خلال عمله في أي من المجالات الخمسة المحددة أعلاه، ويجوز ترشيح غير الفلسطيني إذا قدم خدمات جليلة لفلسطين.



2_ لا يجوز لأي أن يرشح نفسه بنفسه لنيل الجائزة.



3_ يجوز أن تكون الجهة المرشحة فلسطينية أو عربية، ويقبل الترشيح المقدم من الجهات التالية فقط:



أ – المؤسسات والهيئات الاعتبارية من خلال مجالسها التي تمثلها.



ب- الأفراد من ذوي الاختصاص والسمعة المهنية المشهودة.



4_ لا ينظر في الترشيحات التي تكون خارج المجالات الخمسة المحددة للجائزة .



5_ لا ينظر في أي ترشيحات تقدم دون مرفقات موثقة للإنجاز ويستحسن طباعة المواد المكتوبة.



6_ آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح هو 31 تموز/ يوليو 2021.



إن شعبنا الفلسطيني يزخر بالأفراد والمؤسسات وفرق العمل التي أنجزت الكثير مما يستحق التقدير. ولجنة الجائزة تحث جميع المعنيين على التنافس لنيل هذه الجائزة، علماً أنها ستمنح لفائز واحد فقط، وأنه بالإمكان إعادة ترشيح من كان قد أدرج على القائمة المختصرة ولم يفز في سنة سابقة.



للحصول على استمارة الترشيح، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني للمؤسسة.



https://yaf.ps/page-1817-ar.html





رام الله - دنيا الوطنتعلن مؤسسة ياسر عرفات عن فتح باب الترشيح لـ"جائزة ياسر عرفات للإنجاز" للعام 2021 والتي تمنحها المؤسسة سنوياً لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل تقديراً لما أنجزه في مجالات العمل الوطني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العملي/الأكاديمي.